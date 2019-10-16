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14:21, 16 октября 2019 112
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Эстафета с носилками, лазертаг и марш-бросок. В рязанском лесопарке студенты посоревновались в «Зарнице»

Эстафета с носилками, лазертаг и марш-бросок. В рязанском лесопарке студенты посоревновались в «Зарнице»

В среду, 16 октября, в рязанском лесопарке более трехсот студентов посоревновались в «Зарнице». Рязанскую область представляли две команды: «Политех» и АПУ ФСИН.

В этот день проходили три из девяти этапов: «Марш-бросок», «Спасатель» и «Отвага! Мужество! Честь!».

Участники из тридцати команд в первом этапе должны были пробежать кросс по пересеченной местности с выполнением заданий, а также пробежать маршрут, ориентируясь по карте.

В следующем испытании студентам нужно было наложить повязки на разные части тела и перенести «раненного», а также сбить конусы струей воды из пожарного шланга.

Кроме того, им предложили сыграть в тактическую игру «Лазертаг». Участникам нужно было выстрелить в противника из «бластеров-автоматов» и попасть в приклепенный на одеже датчик движения.

Студенты сдали нормативы по физической и строевой подготовке, преодолели полосу препятствий и прочитали стихи. В следующие два дня им предстоит прыгнуть с парашютом, выйти побороться по правилам самбо и выполнить задание из IT-сферы.

Напомним, открытие финала «Зарницы» состоялось в понедельник. Результаты объявят в пятницу, 18 октября.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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