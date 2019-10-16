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12:19, 16 октября 2019 143
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Двоих касимовцев осудили за долги по алиментам

Двоих касимовцев осудили за долги по алиментам

Фото: Pixabay.com

Двоих касимовцев осудили за долги по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Родители не платили детям алименты более двух месяцев со дня возбуждения исполнительных производств. На должников возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП («Невыплата алиментов»). Одного из правонарушителей приговорили к 80 часам обязательных работ, другого — к 50 часам.


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