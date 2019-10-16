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Фото: Pixabay.com
Двоих касимовцев осудили за долги по алиментам. Об этом
Родители не платили детям алименты более двух месяцев со дня возбуждения исполнительных производств. На должников возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.35.1 КоАП («Невыплата алиментов»). Одного из правонарушителей приговорили к 80 часам обязательных работ, другого — к 50 часам.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».