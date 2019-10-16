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В Рязани подсветят еще 20 зданий до конца года, сообщили на
В список попали академия ФСИН, РязГМУ, Николо-Ямской храм, церковь Царственных Страстотерпцев.
За последние три месяца архитектурная подсветка подсветка появилась на роддоме №2, вокзале Рязань-2, школе №6, детской поликлиники №7, радиоуниверситете, гостиницы «Ока», автосалоне на улице Горького.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.