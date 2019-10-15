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15:37, 15 октября 2019 94
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«Звездный мальчик», «Зимняя сказка» и «Хармс». Красноярские кукольники приехали на гастроли в Рязань

«Звездный мальчик», «Зимняя сказка» и «Хармс». Красноярские кукольники приехали на гастроли в Рязань

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 15 октября, в Рязань впервые приехали артисты из Красноярского театра кукол. Они посетили регион в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи».

Как отметила заведующая литчастью театра Александра Казанцева, зрителям представят две детские постановки: «Звездный мальчик» и спектакль без слов «Зимняя сказка».

Рязанцы также увидят спектакль для взрослых — «Хармс» — петербургского режиссера Руслана Кудашова.

«У вас очень „живой“ зритель. Дети вовлечены в действие на сцене, активно реагируют на аудиоэффекты. Сегодня это не везде и не всегда можно увидеть», — сказала Казанцева, отметив, что спектакли пришлось адаптировать постановки под размер рязанской сцены.

Расписание спектаклей:

  • 16 октября 10:00 и 12:00 — «Звездный мальчик»;
  • 17 октября 10:00 и 12:00 — «Зимняя сказка»;
  • 18 октября 19:00 — «Хармс».

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

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