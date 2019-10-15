«Звездный мальчик», «Зимняя сказка» и «Хармс». Красноярские кукольники приехали на гастроли в Рязань

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 15 октября, в Рязань впервые приехали артисты из Красноярского театра кукол. Они посетили регион в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи».
Как отметила заведующая литчастью театра Александра Казанцева, зрителям представят две детские постановки: «Звездный мальчик» и спектакль без слов «Зимняя сказка».
Рязанцы также увидят спектакль для взрослых — «Хармс» — петербургского режиссера Руслана Кудашова.
«У вас очень „живой“ зритель. Дети вовлечены в действие на сцене, активно реагируют на аудиоэффекты. Сегодня это не везде и не всегда можно увидеть», — сказала Казанцева, отметив, что спектакли пришлось адаптировать постановки под размер рязанской сцены.
Расписание спектаклей:
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