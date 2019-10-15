За неделю в Рязани подешевели яблоки и морковь

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За неделю, с 8 по 14 октября, в Рязани на 7,5% подешевела морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также уменьшились на:
Подорожали помидоры — на 6%.
Незначительно увеличились цены на огурцы, куриные яйца, вермишель, крупу гречневую-ядрицу, рис шлифованный.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.