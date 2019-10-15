Владимир Киселев оценил перспективы развития Петушинского района

Председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев посетил с рабочим визитом Петушинский район. Спикер облпарламента посетил ведущее предприятие города Костерево — ЗАО «Литмашдеталь», появившееся в 90-х годах.

В настоящее время «Литмашдеталь» — одно из наиболее стабильных производств Петушинского района и основной налогоплательщик города Костерево. Здесь трудятся более 120 человек, уровень зарплат выше среднеобластного.

На заводе производят продукцию от литых корпусных деталей до приборов бытового назначения. С 2016 года внедрили более 100 новых наименований деталей, провели масштабную модернизацию производства.

Владимир Киселев обратил внимание на инновационную систему уничтожения комаров. Этот агрегат прошел испытания в Индии, Южной Корее и России совместно с Институтом медицинской паразитологии и тропической медицины. На производство получили Международный патент и грант «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

Председатель заксобрания также встретился с жителями микрорайона Костерево-1, с которыми обсудил проблему заброшенного военного городка. По словам владимирцев, бесхозные строения ветшают и разрушаются, площадки зарастают мелколесьем. Если бы Минобороны передало комплекс недвижимости муниципальным властям, можно было бы привлечь инвесторов, но для этого здания должны быть в нормативном состоянии, а они далеки от этого, поделились местные жители.

Сейчас в военном городке около 1 700 человек, есть школа и детсад. Проблему с отоплением удалось решить — скоро запустят новую модульную котельную.

Отмечается также, что скоро сдадут новый многоквартирный дом на улице Ленина, где администрация приобретет квартиры для граждан по программе расселения ветхого и аварийного жилья. По национальному и партпроектам в городе открыли спортплощадку и сквер.

«Раньше здесь был неблагоустроенный участок, а теперь и взрослые, и дети целого микрорайона весь день могут приобщаться к здоровому образу жизни, активно отдыхать. Это искреннее радует. Таких площадок уже достаточно много в наших городах и поселках, но жители мечтают о большем числе. Поэтому реализация проектов будет продолжаться», — сказал Киселев.

Во время поездки он также встретился с ремесленниками и краеведами, которые работают над масштабным проектом по привлечению туристов. Среди их наработок — поднимать агротуризм, открыть музей колоколов. Для этого в администрацию района направили заявку с просьбой выделить участок.