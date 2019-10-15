В Рязанской области пропал 32-летний мужчина

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В Рязанской области пропал 32-летний Алексей Антипин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 5 октября 2019 года. Отмечается, что он может направляться в Уфу республики Башкортостан. В сообщении также добавили, что пропавший может находиться в другом городе.
Особые приметы: татуировки на обоих плечах и левом предплечье.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: черная болоневая куртка, темно-синяя олимпийка с белыми полосками, джинсы, темно-синие кроссовки, темно-синяя кепка.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
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