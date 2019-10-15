В Рязани обсудили проект будущего «Парка героев Отечественной войны 1812 года»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В среду, 15 октября, глава мэрии Елена Сорокина встретилась с рязанцами, которые представили проект «Мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года». Об этом сообщил
Автор идеи Виталий Тихонов отметил, что территория является «важным этнографическим объектом региона».
Он добавил, что благоустройство мемориального парка поможет привлечь в Рязань больше туристов.
Тихонов предложил восстановить часовню на территории парка, создать зону отдыха для горожан и аллею героев.
Сорокина сообщила, что администрация поддерживает идею и поблагодарила рязанцев.
«Это уникальный проект, который позволит нам сохранить историческую память. Конечно, такое надо приветствовать. Мы готовы помогать и оказывать всяческое содействие подобным инициативам, с которыми приходят рязанцы», — сказала глава мэрии.
Напомним, зеленую зону в Голенчине
Проект ранее
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Роскомнадзор накажет оператора, показавшего новомичуринцам порно
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».