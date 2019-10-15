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13:56, 15 октября 2019 158
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В Рязани обсудили проект будущего «Парка героев Отечественной войны 1812 года»

В Рязани обсудили проект будущего «Парка героев Отечественной войны 1812 года»

Фото: Администрация Рязани

В среду, 15 октября, глава мэрии Елена Сорокина встретилась с рязанцами, которые представили проект «Мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Автор идеи Виталий Тихонов отметил, что территория является «важным этнографическим объектом региона».

Он добавил, что благоустройство мемориального парка поможет привлечь в Рязань больше туристов.

Тихонов предложил восстановить часовню на территории парка, создать зону отдыха для горожан и аллею героев.

Сорокина сообщила, что администрация поддерживает идею и поблагодарила рязанцев.

«Это уникальный проект, который позволит нам сохранить историческую память. Конечно, такое надо приветствовать. Мы готовы помогать и оказывать всяческое содействие подобным инициативам, с которыми приходят рязанцы», — сказала глава мэрии.

Напомним, зеленую зону в Голенчине переименуют в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года.

Проект ранее обсуждали активисты ОНФ.


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