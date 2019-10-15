В Рязани ищут свидетелей июньского ДТП, после которого скончался пешеход

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Полиция ищет свидетелей ДТП, которое произошло 8 июня 2019 года на улице Бирюзова. Об этом сообщила
Известно, что примерно в 16:08 около дома №15 строение 1 Lada Granta под управлением 40-летнего водителя сбила 48-летнего жителя Рязанского района. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Очевидцев попросили обратиться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99, 29-72-56.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».