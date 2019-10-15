В России запретят ездить без номеров на новых машинах

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 1 января 2020 года в России запретят ездить на новых автомобилях по дорогам общего пользования без госномеров. Об этом сообщили на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД, передает
Новые автомобили должны будут регистрировать дилеры.
«Со следующего года автосалоны получат статус „специализированной организации“ после прохождения проверки и выполнения ряда требований», — говорится в сообщении.
Норму о 10-дневном сроке постановки на учет нового автомобиля, которая действует сейчас, отменят.
Дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, делать номера, отдавать весь комплект документов с ключами и номерами покупателю.
Нововведения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке. В этом случае автовладельцам дадут 10 дней на постановку машины на учет.
Это связано с тем, что срок может понадобиться на возвращение в свой регион, отметили в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПервый этап строительства пристани в Лесопарке завершится в ноябре — подрядчик
|
cледующая новость →Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками прокуратуры
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».