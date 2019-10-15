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В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги, передает РИА Новости.
В июне 2019 года в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Известно, что правительство хочет поддержать данную инициативу, которая позволит упростить жизнь россиян.
Как сообщается, в единой платежке могут быть прописаны пункты за коммунальные услуги и ресурсы, за управление, содержание и текущий ремонт дома, а также за вывоз мусора и взнос за капремонт.
Отмечается, что появление такого документа уменьшит риски хищения средств управляющими компаниями. Также предполагается, что благодаря платежке расчеты будут более прозрачными.
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