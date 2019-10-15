В Песочне «Приора» сбила женщину с ребенком

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Утром во вторник, 15 октября, в Дашково-Песочне произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В 7:40 около дома №16 по улице Зубковой Lada Priora под управлением 30-летнего рязанка сбила 38-летнюю женщину и трехлетнюю девочку. По предварительной информации, они шли по нерегулируемому переходу.
С травмами пешеходов доставили в больницу.
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