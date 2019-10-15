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Фото: Pixabay.com
В Кадоме бешеная собака покусала своих хозяев, пишет ИД «Пресса».
В больницу обратилась семья из пяти человек. Они рассказали, что их покусала собака. Медики сделали экспертизу, выяснилось, что собака была бешеной.
В настоящий момент сотрудники вакцинируют домашних животных на близлежащих улицах. Тех владельцев, которые отказываются от вакцинации, ждет штраф.
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