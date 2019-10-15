В центре Рязани «Тойота» сбила подростка

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В понеельник, 14 октября, в центре Рязани Toyota RAV4 сбила подростка,
ДТП произошло в 16:15 около дома №54 на Первомайском проспекте. За рулем машины находилась 34-летняя женщина. По ее словам, 15-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте.
Школьника с травмами доставили в больницу. После оказания медпомощи его отпустили домой.
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