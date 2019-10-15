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15:50, 15 октября 2019 166
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Пострадавший от радиации рязанец добился льгот через суд

Пострадавший от радиации рязанец добился льгот через суд

Пострадавший от радиации рязанец добился льгот через суд. Об этом сообщил облсуд.

Мужчина с 1966 по 1990 год жил в поселке Чаган Бескарагайского района Семипалатинской области Казахстана — населённом пункте, пораженном радиацией после ядерных испытаний 1949 года.

В 1995 году администрация Семипалатинска выдала истцу удостоверение как пострадавшему в результате ядерных испытаний, ему полагались льготы.

В 2016 году, уже в Рязани, мужчина обратился в минздрав с просьбой выдать ему аналогичное удостоверение российского образца, но ему отказали, поскольку период его жизни в зараженной радиацией зоне не совпадал с установленным законом. Суд провел экспертизу и установил суммарную эффективную дозу облучения. Мужчина доказал, что мог получить эту дозу только проживая в Семипалатинской области.

В итоге суд удовлетворил иск и обязал минздрав выдать удостоверение, дающее право на льготы. Решение вступило в силу.


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