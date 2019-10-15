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Фото: Pixabay.com
Сторож украл сардельки и алкоголь из рязанского магазина, об этом сообщили в
В полицию обратился работник магазина из села Береговое Путятинского района. Сотрудник обнаружил, что ночью из магазина похитили несколько бутылок спиртного, сардельки, колбасу и сигареты.
Местные жители рассказали, что недавно в село приехал мужчина и устроился работать сторожем. Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний житель соседнего района.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.
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