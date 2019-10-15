Следователи начали обыски по делу об отмывании денег фондом Навального

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Следственный комитет России проводит обыски по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, основанным Алексеем Навальным. Об этом сообщил
По данным на 15 октября правоохранители работают в штабах организации и по месту жительства некоторых сотрудников в 30 регионах России. Они изымают предметы и документы, имеющие значение для расследования.
В настоящее время арестованы счета ФБК в банках, куда поступали деньги от иностранных источников.
Уголовное дело против фонда по пункту «б» части 4 статьи 174 УК возбудили 3 августа. По версии следствия, 1 млрд рублей, перечисленный на счета организации в 2016—2018 годах, отмывался после получения незаконным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов.
Фото со страницы Алексея Навального «ВКонтакте»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью «Нива» сбила мотоциклиста
|
cледующая новость →На улице Гагарина столкнулись мотоциклист и «Опель»
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.