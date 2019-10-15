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13:06, 15 октября 2019 145
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Следователи начали обыски по делу об отмывании денег фондом Навального

Следователи начали обыски по делу об отмывании денег фондом Навального

Следственный комитет России проводит обыски по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией, основанным Алексеем Навальным. Об этом сообщил сайт СУ СКР.

По данным на 15 октября правоохранители работают в штабах организации и по месту жительства некоторых сотрудников в 30 регионах России. Они изымают предметы и документы, имеющие значение для расследования.

В настоящее время арестованы счета ФБК в банках, куда поступали деньги от иностранных источников.

Уголовное дело против фонда по пункту «б» части 4 статьи 174 УК возбудили 3 августа. По версии следствия, 1 млрд рублей, перечисленный на счета организации в 2016—2018 годах, отмывался после получения незаконным путем. 9 октября ФБК включили в список иностранных агентов.

Фото со страницы Алексея Навального «ВКонтакте»


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