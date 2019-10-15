С начала года «Сбербанк» провел 300 миллионов оплат проезда в общественном транспорте картой. На данный момент оплатить проезд банковской картой через эквайринг «Сбербанка» можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств.

Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга «Сбербанка», превышает 50 миллионов, отметили в пресс-службе банка.

«В ряде городов доля оплаты проезда банковскими картами уже превышает 30% от общего пассажиропотока. К 2021 году „Сбербанк“ намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока. Помимо подключения к сервису новых городов, „Сбербанк“ ставит целью применение на банковской карте всех имеющихся инструментов оплаты, которые сейчас реализованы на небанковских носителях — это различные предоплаченные абонементы, накопительные скидки, социальные поездки, мультимодальные решения для всех видов транспорта», — рассказали представители банка.

По их словам, на сегодняшний день внедрение эквайринга завершено во всех метрополитенах страны. Например, в Казани «Сбербанк» обеспечил не только проход через турникеты по банковской карте, но и возможность покупки жетонов в автоматах и кассах метро. Благодаря внедрению оплаты проезда банковской картой около 40% пассажиров казанского метрополитена отказались от транспортных карт и проездных билетов в пользу более удобной банковской карты.

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay.

Кроме того, в периоды запуска промопредложений есть возможность получить скидку при оплате проезда по карте. Так, в Рязани во время акции скидка при безналичной оплате проезда по карте МИР составит 4 рубля от стоимости поездки.

«Развитие безналичного расчета в России является одним из стратегических приоритетов банка. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты — уже в 2020 году их число достигнет 150. Благодаря сервису бесконтактной оплаты наши клиенты смогут экономить не только время, но и средства — помимо постоянно действующих скидок на оплату проезда банковской картой, в периоды разнообразных акций у них будет возможность получать дополнительные скидки», — прокомментировала Светлана Кирсанова, зампредседателя правления «Сбербанка», руководитель блока «Розничный бизнес».