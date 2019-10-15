Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками прокуратуры

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Рязанцев предупредили о телефонных мошенниках, которые представляются работниками прокуратуры. Об этом сообщил
Как рассказали потерпевшие, неизвестные звонили им и выдавали себя за сотрудников прокуратуры, а потом просили пополнить счет телефона или подъехать для «разрешения рабочих вопросов».
«Звонок с требованием материального характера или «деловым» предложением — это преступление. В случае мошенничества следует сразу обратиться в прокуратуру," — говорится в сообщении.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.