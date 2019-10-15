Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ в Рязанской области

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Заболеваемость ОРВИ с 7 по 13 октября в Рязанской области осталась ниже пороговых значений на 12% и была вызвана вирусами негриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами). Об этом сообщила
Среди заболевших дети до 14 лет составили 71,6%.
Всего против гриппа привили 59 тысяч детей и больше 182 тысяч взрослых или 22,1% населения области.
Осложнения после прививок не регистрировались.
«Планируется охватить прививками более 50% жителей региона», — отметили в сообщении.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».