ПСБ организовал бизнес-встречу для рязанских предпринимателей

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В четверг, 10 октября, ПСБ банк пригласил рязанских предпринимателей на бизнес-встречу. Представители бизнес-сообщества региона ознакомились с деловой аналитикой, обсудили ситуацию на финансовых рынках и в российской экономике.
Региональный директор рязанского офиса ПСБ Татьяна Коломиец подчеркнула, что подобные мероприятия — отличный пример эффективного взаимодействия с партнерами банка и уникальная возможность обсудить с клиентами их реальные потребности, наметить вектор сотрудничества, сформировать необходимую стратегию по решению важных бизнес-задач.
На мероприятии отметили важность понимания для предпринимателей прогнозов и экономических трендов в стратегическом планировании.
Главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга ПСБ Михаил Поддубский представил аудитории прогноз о том, что ждет экономику страны в ближайшее время, о будущем курсе рубля, динамике инфляции и настроениях бизнеса. Эксперт отметил, что по итогам трех кварталов 2019 года рубль стал лидером среди валют развивающихся стран, прибавив 7,5% по отношению к доллару, однако к концу года ожидается смещение торгов в район 67-67,50 руб/долл.
По словам Поддубского, инфляция в России, достигнув мартовского пика, начала затухать — исчерпал себя эффект от повышения НДС и в следствие незначительного снижения деловой активности. Аналитик спрогнозировал, что к концу года инфляция опустится ниже целевого ориентира ЦБ — до 4%.
Также Михаил Поддубский поделился актуальными результатами динамики индекса RSBI. В рамках совместного исследования ПСБ и «Опоры России» делается регулярный замер бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних предприятий. Полученные результаты отражают мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей и отдельных регионов.
По словам эксперта, деловая активность субъектов МСП во втором квартале 2019 года не показала существенного изменения относительно первого. Среди компонентов индекса рост наблюдался только в части индикатора продаж. Остальные показатели хоть и незначительно, но снизились. В то же время, в отраслевом разрезе продолжился рост индекса в производстве, его увеличение нивелировало снижение в других отраслях: сфере услуг и торговле.
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