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8:47, 15 октября 2019 252
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Полиция ищет очевидцев ДТП под Рязанью, в котором пострадали ребенок и пенсионеры

Полиция ищет очевидцев ДТП под Рязанью, в котором пострадали ребенок и пенсионеры

Фото: Ru.wikipedia.org

Полиция ищет очевидцев ДТП под Рязанью, произошедшего 17 августа на 69-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла около 21:15. Столкнулись 23-летний рязанец на BMW и 45-летняя женщина на Hyundai Solaris. В результате пострадали водители BMW, Hyundai, двенадцатилетний ребенок и два пенсионера. Им оказали медицинскую помощь.

Очевидцев попросили обратиться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99, 29-72-56.


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