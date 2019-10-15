Полиция ищет очевидцев ДТП под Рязанью, в котором пострадали ребенок и пенсионеры

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Фото: Ru.wikipedia.org
Полиция ищет очевидцев ДТП под Рязанью, произошедшего 17 августа на 69-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла около 21:15. Столкнулись 23-летний рязанец на BMW и 45-летняя женщина на Hyundai Solaris. В результате пострадали водители BMW, Hyundai, двенадцатилетний ребенок и два пенсионера. Им оказали медицинскую помощь.
Очевидцев попросили обратиться в отдел №4 следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99, 29-72-56.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».