Под Рязанью «Нива» сбила мотоциклиста

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Во вторник, 15 октября, на трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП. На повороте на Рыбное Niva Chevrolet сбила мотоциклиста, сообщили подписчики группы «
На опубликованных фотографиях видно, что оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.
Официальной информации об аварии и пострадавших пока не поступало.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».