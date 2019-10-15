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13:13, 15 октября 2019 335
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Под Рязанью «Нива» сбила мотоциклиста

Под Рязанью «Нива» сбила мотоциклиста

Во вторник, 15 октября, на трассе М-5 под Рязанью произошло ДТП. На повороте на Рыбное Niva Chevrolet сбила мотоциклиста, сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани».

На опубликованных фотографиях видно, что оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения.

Официальной информации об аварии и пострадавших пока не поступало.


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