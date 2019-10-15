RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Первый этап строительства пристани в Лесопарке завершится в ноябре. Об этом RZN.info рассказал заместитель гендиректора подрядной организации АО «Порт Коломна» Михаил Мелихов.
До конца ноября 2019 года запланировано строительство берегоукрепительного сооружения в Лесопарке — причальной стенки и площадки.
По словам Мелихова, ориентировочно весной начнутся работы по благоустройству прилегающей территории. Им займется управление благоустройства города.
Напомним, в мае правительство
В октябре в Лесопарке
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В России запретят ездить без номеров на новых машинах
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».