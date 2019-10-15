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Утром во вторник, 15 октября на нескольких улицах в центре Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
Кроме того, до 16:00 воды не будет в домах 30/6, 36-а по улице Чкалова, а также в домах 2 корпус 1, 2-а по улице Весенней.
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