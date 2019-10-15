Мотоциклист попал в больницу после аварии под Рязанью

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Мотоциклист попал в больницу после аварии, которая произошла 15 октября на трассе М-5. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Известно, что на повороте на Рыбное
С травмами последнего госпитализировали.
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