Мэр Абакана погиб в ДТП по дороге в загородный дом

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В понедельник, 14 октября, погиб мэр Абакана Николай Булакин. 66-летний мужчина попал в ДТП по пути в свой загородный дом, сообщили в эфире местного телевидения
Известно, что на 433-м километре трассы Р-257 Ford Булакина съехал с дороги, а затем вылетел в кювет и врезался в дерево. В полиции предполагают, что у мэра заболело сердце и он не справился с управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте.
У Булакина остались жена и двое детей. Досрочные выборы на должность главы Абакана проведут в течение шести месяцев.
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