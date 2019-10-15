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11:21, 15 октября 2019 101
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Колбаса, наггетсы и пицца. Рязанцам рассказали о продуктах, провоцирующих рак

Колбаса, наггетсы и пицца. Рязанцам рассказали о продуктах, провоцирующих рак

Фото: Pixabay.com

Рязанцам рассказали, как не заболеть раком, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребназдора.

Самые распространенные виды злокачественных новообразований по итогам 2018 года: рак легких (2,09 млн случаев смерти); рак молочной железы (2,09 млн); рак толстой и прямой кишки (1,80 млн); рак предстательной железы (1,28 млн); рак кожи (немеланомный) (1,04 млн); рак желудка (1,03 млн).

Как отмечает рязанский Роспотребнадзор, почти 30% всех случаев онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием, малой физической активностью, а также употреблением табака и алкоголя.

На развитие рака, по данным ведомства, влияют следующие продукты глубокой переработки: колбаса, наггетсы, пицца.

В сообщении говорится, что для профилактики онкологии нужно отказаться от курения и алкоголя, меньше есть красного мяса, а лучше заменить его птицей или рыбой.

«Ешьте больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом», — рассказали в Роспотребнадзоре.


© RZN.info

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