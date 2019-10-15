Колбаса, наггетсы и пицца. Рязанцам рассказали о продуктах, провоцирующих рак

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанцам рассказали, как не заболеть раком, сообщила
Самые распространенные виды злокачественных новообразований по итогам 2018 года: рак легких (2,09 млн случаев смерти); рак молочной железы (2,09 млн); рак толстой и прямой кишки (1,80 млн); рак предстательной железы (1,28 млн); рак кожи (немеланомный) (1,04 млн); рак желудка (1,03 млн).
Как отмечает рязанский Роспотребнадзор, почти 30% всех случаев онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием, малой физической активностью, а также употреблением табака и алкоголя.
На развитие рака, по данным ведомства, влияют следующие продукты глубокой переработки: колбаса, наггетсы, пицца.
В сообщении говорится, что для профилактики онкологии нужно отказаться от курения и алкоголя, меньше есть красного мяса, а лучше заменить его птицей или рыбой.
«Ешьте больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом», — рассказали в Роспотребнадзоре.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В среду на девяти рязанских улицах отключат свет
Специалисты ответили на вопросы потребителей.