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Главархитектура встала на сторону «Ноева ковчега» в деле о сносе самостроя на Московском шоссе. На заседании в понедельник, 14 октября, представитель компании предоставил суду акт о внеплановой проверке ведомства на соблюдение требований градостроительного законодательства.
По результатам осмотра с фотофиксацией и обозрением картографических материалов ГУ архитектуры и градостроительства пришло к выводу, что фактически процент застройки составляет 32% при допустимых 50%.
По версии ведомства, мэрия ошибочно вычислила площадь застройки в 79%, так как включила в нее замощение, и отказала в выдаче строительства.
Главархитектура рекомендовала «Ноеву ковчегу» обратиться в управление Росеестра по Рязанской области по устранению выявленного несоответствия.
В акте проверки значилось еще три пункта, которые на заседании не озвучивались.
Теперь суд намерен привлечь ГУ архитектуры и градостроительства в качестве третьего лица.
Мэрия ходатайствовала о проведении экспертизы, которая должна выявить: «соответствует ли здание градостроительным, техническим пожарным, санитарным нормам правилам; создает ли угрозу жизни и здоровья граждан, и не нарушает их права и интересы?»
Напомним, мэрия через суд потребовала у ООО «Ноев ковчег»
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