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10:00, 15 октября 2019 204
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Бывший сотрудник уголовного розыска из Томска 15 лет насиловал женщин

Бывший сотрудник уголовного розыска из Томска 15 лет насиловал женщин

В Томской области задержали 60-летнего жителя города Стрежевой. Его подозревают в серии изнасилований, сообщил сайт местного СУ СКР.

По данным следствия, с 2004 по 2017 год в Стрежевом напали на нескольких женщин. Предполагалось, что к преступлениям причастен один человек, дела объединили в общее производство.

Криминалисты выезжали на места происшествий более 20 раз, в результате им удалось обнаружить ДНК-профиль, по которому установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель, его опознала одна из потерпевших.

Со ссылкой на собственные источники ТАСС и РИА Новости передают, что с 1979 по 1990 годы мужчина был сотрудником уголовного розыска. На момент задержания он работал в службе безопасности компании «Томскнефть».

В настоящее время экс-сотруднику органов предъявили обвинения по пункту «в» части 2 статьи 131 УК, пункту «б» части 2 статьи 131 УК, пункту «б» части 2 статьи 132 УК. Расследование продолжается.


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