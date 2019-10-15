Активисты очистили от мусора рязанский пляж

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Активисты очистили от мусора территорию Борковского карьера. В рамках акции «Большая уборка» они собрали почти 100 мешков мусора, сообщил
Вместе с рязанскими активистами на субботник вышли жители микрорайона Борки. Всего в уборке поучаствовало около 30 человек.
«Территорию рядом с Борковскими карьерами нужно поддерживать в чистоте. Отдыхающие должны помнить, что мусор после пикников нужно увозить», -сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.
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