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8:26, 15 октября 2019 276
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Активисты очистили от мусора рязанский пляж

Активисты очистили от мусора рязанский пляж

Активисты очистили от мусора территорию Борковского карьера. В рамках акции «Большая уборка» они собрали почти 100 мешков мусора, сообщил сайт ОНФ.

Вместе с рязанскими активистами на субботник вышли жители микрорайона Борки. Всего в уборке поучаствовало около 30 человек.

«Территорию рядом с Борковскими карьерами нужно поддерживать в чистоте. Отдыхающие должны помнить, что мусор после пикников нужно увозить», -сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.


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