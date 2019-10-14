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13:05, 14 октября 2019 222
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Зампред регионального правительства оценил ремонт рязанских дорог «на троечку»

Зампред регионального правительства оценил ремонт рязанских дорог «на троечку»

В выходные, 12-13 октября, зампред регионального правительства Евгений Беленецкий оценил качество работы на рязанских улицах, которые ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его сопровождали глава регионального минтранса Вадим Решетник и специалисты Дирекции дорог Рязанской области.

«В среднем оцениваю качество работ на большинстве объектов на „троечку“. Осталось много мелких недоделок, которые подрядчикам предстоит в сжатые сроки устранить. Если у кого-то сложилось мнение, что мы на это закроем глаза — они ошибаются», — заявил Беленецкий.

По его словам, к тем подрядчикам, которые затянули со сроками, применят штрафные санкции.

«Все запланированные на этот год объекты должны быть сданы до окончания сезона, — подчеркнул Вадим Решетник. — Мы будем применять единый для всех, унифицированный метод приемки — с самыми высокими требованиями к качеству. Подрядчики не должны относиться к своим обязательствам формально».


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