Во вторник в Рязанской области потеплеет до +16 градусов

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Во вторник, 15 октября, в Рязанской области потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +11, +16 градусов, к вечеру понижение до +4, +9 градусов.
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