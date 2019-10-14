В Шиловском районе ввели два карантина по бешенству животных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В селе Большие Пекселы Шиловского района ввели два карантина по бешенству животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.
Угрожающей зоной признали дворы дома № 36 на улице Центральной и №8 в переулке Данькин.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ограничительные меры продлятся до 10 декабря.
Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСасовское летное училище два года закупало бензин с нарушениями
|
cледующая новость →ФК «Рязань» сыграл вторую ничью подряд с аутсайдерами
Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».