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12:22, 14 октября 2019 80
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В Шиловском районе ввели два карантина по бешенству животных

В Шиловском районе ввели два карантина по бешенству животных

В селе Большие Пекселы Шиловского района ввели два карантина по бешенству животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

Угрожающей зоной признали дворы дома № 36 на улице Центральной и №8 в переулке Данькин.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.

Ограничительные меры продлятся до 10 декабря.

Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.

Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.


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