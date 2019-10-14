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В России отключили аналоговое телевещание, пишет
В понедельник, 14 октября, космонавт Александр Скворцов символическим нажатием кнопки дал сигнал к отключению в 21 российском регионе аналогового телевещания.
Скворцов вышел на прямую связь с ЦУП на фоне флага с изображением «цифровой бабочки» — символа цифрового ТВ.
«Приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Именно отсюда наша планета и наша страна видны как на ладони! Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение. Еще чуть-чуть, и вся наша страна будет в «цифре», — сказал космонавт и нажал кнопку на ноутбуке.
Напомним, Рязань с февраля
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