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11:38, 14 октября 2019 202
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В Новомичуринске из пруда достали труп мужчины

В Новомичуринске из пруда достали труп мужчины

В субботу, 12 октября, в пруду на окраине Новомичуринска подняли труп 46-летнего мужчины. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Как отметили следователи, погибшего искали с 22 сентября.

Все обстоятельства уточняются. По делу начали проверку.


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