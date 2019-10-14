В Новомичуринске из пруда достали труп мужчины

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В субботу, 12 октября, в пруду на окраине Новомичуринска подняли труп 46-летнего мужчины. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Как отметили следователи, погибшего искали с 22 сентября.
Все обстоятельства уточняются. По делу начали проверку.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».