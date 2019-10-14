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В Борках отремонтируют дороги. Об этом сообщил
Зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и глава регионального минтранса Вадим Решетник приехали в поселок, чтобы пообщаться с местными жителями.
Ранее рязанцы пожаловались на дороги в Борках во время публичного отчета, который прошел в «Точке кипения».
«Каких-то масштабных, системных проблем мы не увидели. Но те проблемные места, о которых говорили люди, мы зафиксировали и поставили задачу городским властям. До наступления холодов на центральных и примыкающим к ним улицах поселка ремонт должен быть проведен», — сказал Беленецкий.
Во время поездки также проверили работу автобуса №11, на который также жаловались жители.
«Мы лично убедились в том, что автобус ходит точно по расписанию, а вот к благоустройству остановок есть большой вопрос», — отметил зампред регионального правительства.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».