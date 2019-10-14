Шиловцы проголосовали за место, которое благоустроят в 2020 году

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В пятницу, 11 октября, в Шилове провели голосование по выбору общественной территории, которую в первую очередь благоустроят в 2020 году.
Местные жители выбирали между мемориальным комплексом воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и территорией районного Дома культуры.
«Жители сами должны определять, какие объекты нужно благоустроить, в этом главный принцип программы по созданию комфортной городской среды, — отметил председатель облдумы Аркадий Фомин. — Для людей действительно важно, как будет меняться родной поселок».
Он поблагодарил шиловцев, поучаствовавших в голосовании.
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