Салоны оптики «Мой взгляд» предложили рязанцам линзы для Хеллоуина

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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».