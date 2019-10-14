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11:20, 14 октября 2019 173

Салоны оптики «Мой взгляд» предложили рязанцам линзы для Хеллоуина

Салоны оптики «Мой взгляд» предложили рязанцам линзы для Хеллоуина

Салоны оптики «Мой взгляд» предложили рязанцам приобрести «сумасшедшие» линзы для Хеллоуина.

«Контактные линзы способны добавить веселья любой вечеринке. С их помощью можно обрести взгляд хищника или придать своим глазам яркий цвет: красный, розовый, желтый или белый», — отметили представители салонов.

Заказать контактные линзы можно в салонах, расположенных по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35 (+7 (4912) 93-77-51);
  • улица Новоселов, дом №21-а (+7 (4912) 93-77-53);
  • Московское шоссе, дом №21 (+7 (4912) 93-77-56) ;
  • улица Народный бульвар, дом №8 (+7 (4912) 93-77-55).

Время доставки — полторы-две недели.

Более подробную информацию можно получить у консультантов по телефону, а также в Instagram.


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