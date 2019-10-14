Рязанские предприниматели выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

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«Ростелеком» зафиксировал спрос на услугу «Интерактивное телевидение» среди рязанских предпринимателей. В третьем квартале 2019 года продажи сервиса повысились в два раза по сравнению с предыдущими периодами, рассказали в пресс-службе компании.
Как пояснили специалисты, «Интерактивное телевидение» — это телепрограммы, фильмы и сериалы «на любой вкус». С помощью сервиса заказчик может самостоятельно настраивать приветственную страницу и организовывать рекламные включения.
Компания сформировала четыре пакета решения: «ТВ в офис и коворкинг», «ТВ для сферы услуг», «ТВ для гостиниц» и «ТВ для детских учреждений».
«Цифровое решение „Интерактивное телевидение“ открывает для предпринимателей новые возможности. Благодаря этому сервису они могут проводить рекламные кампании, рассказывать персоналу о внутренних изменениях и информировать клиентов об актуальных акциях. Услуга от „Ростелекома“ также позволит заказчикам транслировать рекламу сторонних компаний, получать дополнительный доход и в целом улучшать свои показатели», — прокомментировал Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».
Подробную информацию о сервисе «Интерактивное телевидение» и других решениях для бизнеса можно получить на
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