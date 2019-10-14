Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:37, 14 октября 2019 145

Рязанские предприниматели выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

Рязанские предприниматели выбрали «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

«Ростелеком» зафиксировал спрос на услугу «Интерактивное телевидение» среди рязанских предпринимателей. В третьем квартале 2019 года продажи сервиса повысились в два раза по сравнению с предыдущими периодами, рассказали в пресс-службе компании.

Как пояснили специалисты, «Интерактивное телевидение» — это телепрограммы, фильмы и сериалы «на любой вкус». С помощью сервиса заказчик может самостоятельно настраивать приветственную страницу и организовывать рекламные включения.

Компания сформировала четыре пакета решения: «ТВ в офис и коворкинг», «ТВ для сферы услуг», «ТВ для гостиниц» и «ТВ для детских учреждений».

«Цифровое решение „Интерактивное телевидение“ открывает для предпринимателей новые возможности. Благодаря этому сервису они могут проводить рекламные кампании, рассказывать персоналу о внутренних изменениях и информировать клиентов об актуальных акциях. Услуга от „Ростелекома“ также позволит заказчикам транслировать рекламу сторонних компаний, получать дополнительный доход и в целом улучшать свои показатели», — прокомментировал Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком».

Подробную информацию о сервисе «Интерактивное телевидение» и других решениях для бизнеса можно получить на сайте «Ростелекома», по телефону 8 800 1000 800 и в офисах продаж.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
О Макгрегоре, «Лионе» и прыжке с парашютом. Рязанская футболистка Елизавета Лазарева дала интервью для РФС

О Макгрегоре, «Лионе» и прыжке с парашютом. Рязанская футболистка Елизавета Лазарева дала интервью для РФС

17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 150
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
12:27, 30 сентября 2019 10 540
В Рязани простились с убитым бизнесменом Алексеем Громовым
18:11, 8 октября 2019 3 873
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
18:33, 30 сентября 2019 1 877
Рязанцы пожаловались на стойкий запах фекалий в городе
13:38, 9 октября 2019 2 908
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум