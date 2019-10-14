RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанские десантники отправились на учения в Брест. Об этом сообщил
Учение пройдет на полигоне Брестский отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций с 21 по 25 октября.
Десантники отработают взаимодействие между воинскими контингентами двух стран. Им предстоит десантироваться со штатной техникой из самолетов военно-транспортной авиации, захватить полевой аэродром и объекты, удерживаемыми незаконными вооруженными формированиями, совершить марш в заданный район, преодолеть водную преграду, закрепиться на указанном рубеже, отразить наступление и контратакой разгромить наступающего условного противника.
От России в учениях поучаствуют 350 военнослужащих гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-десантного соединения, 60 единиц боевой техники и четыре самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСалоны оптики «Мой взгляд» предложили рязанцам линзы для Хеллоуина
|
cледующая новость →Рязанский водитель опубликовал видео, где он объезжает пробку по «встречке»
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.