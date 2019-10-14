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11:17, 14 октября 2019 185
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Рязанские десантники отправились на учения в Брест

Рязанские десантники отправились на учения в Брест

Рязанские десантники отправились на учения в Брест. Об этом сообщил сайт Минобороны России.

Учение пройдет на полигоне Брестский отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций с 21 по 25 октября.

Десантники отработают взаимодействие между воинскими контингентами двух стран. Им предстоит десантироваться со штатной техникой из самолетов военно-транспортной авиации, захватить полевой аэродром и объекты, удерживаемыми незаконными вооруженными формированиями, совершить марш в заданный район, преодолеть водную преграду, закрепиться на указанном рубеже, отразить наступление и контратакой разгромить наступающего условного противника.

От России в учениях поучаствуют 350 военнослужащих гвардейского парашютно-десантного полка из Рязани Тульского воздушно-десантного соединения, 60 единиц боевой техники и четыре самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.


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