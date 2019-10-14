Рязанке грозит срок за незаконную продажу спиртного в квартире

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На улице Декабристов в Рязани полиция пресекла незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что рядом с домом и в окрестных дворах стали появляться люди, «склонные к злоупотреблению спиртным».
Оперативники выяснили, что незаконную торговлю организовала 57-летняя хозяйка квартиры. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение.
Теперь женщине грозит уголовное наказание.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».
Нарушительнице грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.
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