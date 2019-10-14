Полиция отреагировала на ролик видеоблогера о нарушениях рязанских автоинспекторов

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Полиция начала проверку после публикации ролика видеоблогера, обвинившего в нарушениях рязанских автоинспекторов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«Началась проверка, во время которой оценят действия сотрудников ГИБДД и самого блогера», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, видеоблогер
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.