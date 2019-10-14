Общегородской субботник с Сорокиной и аварии. Обзор главных новостей выходных, 12-13 октября

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Завершились очередные выходные октября. Вспомним главные события минувшего уикенда в Рязани.
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В Рязани у машины скорой помощи
В воскресенье, 13 октября, в Кальном произошло серьезное
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В ночь на субботу, 12 октября, в Приокском
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