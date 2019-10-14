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9:04, 14 октября 2019 55
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Общегородской субботник с Сорокиной и аварии. Обзор главных новостей выходных, 12-13 октября

Общегородской субботник с Сорокиной и аварии. Обзор главных новостей выходных, 12-13 октября

Завершились очередные выходные октября. Вспомним главные события минувшего уикенда в Рязани.

Об авариях. В Песочне после аварии загорелась машина. ДТП обошлось без пострадавших. На трассе в Клепиковском районе вылетевшая на «встречку» «девятка» устроила серьезное ДТП В центре Рязани столкнулись четыре автомобиля. В аварии никто не пострадал.

В Рязани у машины скорой помощи оторвало колесо на ходу. По словам очевидца, автомобиль «чудом не перевернулся».

В воскресенье, 13 октября, в Кальном произошло серьезное ДТП. Рязанец рассказал, что в аварии есть один погибший и двое пострадавших. Также появились фото и видео с места происшествия.

О других происшествиях. В центре Рязани обнаружили истекающего кровью мужчину.

В ночь на субботу, 12 октября, в Приокском загорелся магазин «Дикси». Позже появились фото с места происшествия.

В Рязани из загоревшейся дачи спасли неизвестного мужчину.

Рязанец едва не убил пасынка, вступившегося за мать. Мужчина поссорился с бывшей женой, с которой жил в одном доме. Женщина позвонила 23-летнему сыну, тот пришел, чтобы успокоить отчима.

К другим новостям. В Рязани нашли «черных маршрутчиков». Нелегальный перевозчик работает на маршруте №85 (железнодорожная станция Лесок — кардиодиспансер — поселок Южный).

В субботу, 12 октября, в Рязани прошел первый общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству и очистке города. Не него вышла глава мэрии Елена Сорокина.

После этого она поделилась впечатлениями о первом субботнике, опубликовав пост в Facebook.

В Рязани сняли на видео горящую воду из-под крана. По словам местной жительницы, в воде может содержаться бензин или сероводород.

Рязанцев призвали помочь пенсионеру, убирающему за посетителями общепита в «Премьере».


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