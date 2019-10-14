Улицу Зубковой затопило после прорыва трубы

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В понедельник, 14 октября, на улице Зубковой прорвало трубу. Об этом сообщили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Рядом с остановкой Зубковой 27 порвало что-то, может надо сообщить кому-нибудь», — говорится в посте.
На опубликованных кадрах видно, что улицу сильно затопило.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
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