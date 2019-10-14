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10:56, 14 октября 2019 234
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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в понедельник, 14 октября, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Голенчинская (частный сектор — полностью);
  • улица Элеваторная, дома с 10 по 26;
  • Элеваторный заулок;
  • Московский заулок, дома с 4 по 12.

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