Медведев похвалил Рязанскую область за строительство яслей

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Фото: Ru.wikipedia.org
Премьер-министр Дмитрий Медведев Рязанскую область за строительство яслей во время заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография». Сообщение опубликовали на
«Деньги в бюджете на эти цели заложены немаленькие, на этот год — почти 65 млрд рублей. Есть регионы, где все строится хорошими темпами. Это Воронежская область, Татарстан, Вологодская, Рязанская, Белгородская области», — сказал Медведев.
Напомним, в рамках нацпроекта «Демография» в рязанских детских садах №106, №139 и №154
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».