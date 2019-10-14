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22:21, 14 октября 2019 136
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«Магнит» оштрафовали за нарушения в магазинах Рязанской области

«Магнит» оштрафовали за нарушения в магазинах Рязанской области

Сеть магазинов «Магнит» оштрафовали за нарушения в магазинах Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального Россельхознадзора.

Во время внеплановой проверки нарушения нашли в торговых точках Скопина, Сасова и Касимова.

Так, в магазинах продавали просроченное мясо и мясо без маркировки, неправильно хранили полуфабрикаты, не проводили контроль продукции собственного производства.

В отношении руководства «Магнита» составили протокол по части 1 статьи 14.43 КоАП. Сеть магазинов признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Напомним, «Магнит» также оштрафовали на 150 тысяч за кишечную палочку в мясе из скопинского магазина.


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