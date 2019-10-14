«Чудеса криминалистики». Следователи показали, как раскрывают преступления

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Следователи показали, как раскрывают преступления. В выпуске «Чудеса криминалистики», опубликованном на YouTube, рассказывается о работе сотрудников СК.
«Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое — все это под силу криминалистам следственного комитета», — говорится в анонсе.
По словам специалистов, в основе их работы лежит строго научная основа, благодаря которой они получают «неоспоримые доказательства» в уголовном деле.
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Специалисты ответили на вопросы потребителей.