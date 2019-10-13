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В понедельник в Рязанской области потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков.
Днем в отдельных районах небольшой дождь.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +11, +16.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?